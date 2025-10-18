Son Mühür- Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Gram altın, 5 bin 900 TL seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek noktasını gördü. Şu anda serbest piyasada 5 bin 727 TL civarında işlem gören altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ons altın ise 4 bin 308 dolar seviyesini test ettikten sonra 4 bin 251 dolar civarında dengelenmiş durumda. Çeyrek altın ise ilk kez 10 bin TL sınırını aşarak Kapalıçarşı’da dikkat çeken bir seviyeye ulaşmıştı. 18 Ekim itibarıyla çeyrek altın 9 bin 364 TL’den alıcı buluyor.

Fiyatlardaki hızlı artışın arkasında ne var?

Uzmanlar, altındaki hızlı yükselişi birden fazla faktöre bağlıyor. Jeopolitik risklerin artması, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin derinleşmesi ve merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımları, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının kısa sürede 4.500 dolar seviyesini görebileceğini belirtti.

Analistler ikiye bölündü

Altındaki sert yükseliş yatırımcılar arasında da farklı görüşlere yol açtı. Bir grup uzman, rallinin devam edeceğini öngörürken, bazı ekonomistler kısa vadede kar realizasyonunun olabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk, “ABD, altının yükselişini kendi rezerv fiyatlamasına bağlı olarak yönlendiriyor. Ancak bu trendin sınırsız sürmesi mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumcularda gram altın krizi

Artan talep nedeniyle, birçok kuyumcuda gram altın stokları tükendi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, İstanbul Altın Rafinerisi’ne yapılan operasyon sonrası üretimde aksaklıklar yaşandı ve piyasa sıkıştı.

Bazı kuyumcular yalnızca bilezik ve takı satışı yaparken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını satışlarını geçici olarak durdurdu. Kapalıçarşı’da kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluştu, bazı dükkanlarda ise satışlar kısa süreliğine askıya alındı. Benzer manzaralar Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde de gözlemleniyor.

Merkez Bankaları altınla rezervlerini güçlendiriyor

Yılbaşından bu yana altın alımlarına devam eden merkez bankaları, rezervlerini artırarak ciddi kazanç sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) de en fazla alım yapan 10 merkez bankası arasında yer alıyor.

TCMB’nin 617 tonluk altın rezervinin değeri 84 milyar doları aşarken, bu durum Türkiye’nin döviz rezervlerini de olumlu etkiledi.

Altın rallisi devam eder mi?

Altın piyasası son yılların en hareketli dönemini yaşıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler sürerken, altının güvenli liman özelliğini koruması bekleniyor.

Ancak bazı uzmanlar, aşırı yükseliş sonrası kısa vadede geri çekilme olasılığına dikkat çekiyor ve yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor.