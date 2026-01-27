Son Mühür - Türkiye genelinde yeniden kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Ocak ayı boyunca aralıklı yağışlar görülürken, pek çok bölgede sisli ve puslu hava etkisini sürdürüyor. Kış şartları devam ederken, karın ne zaman tekrar etkili olabileceğine dair yeni değerlendirmeler paylaşıldı.

Pazar ve Pazartesi'ni işaret etti

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

''Tekrar kar geliyor. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir”

Bugün hava nasıl olacak? (27 Ocak 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak Salı gününe ilişkin tahminlerine göre Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de yağışların yer yer gök gürültülü olacağı öngörülürken, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Adana, Aydın, Burdur, Giresun, Mersin, Kastamonu, Ordu, Sinop, Trabzon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Muğla, Samsun ve Tokat için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yaptı.