Son Mühür/ Merve Turan - Hocalı Anıtı önünde düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Cavid İsmayil, Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Teşkilatı Başkanı Gürsel Özdemir, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan’ın milli marşlarının okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Başkan Kınay: “Savaş öldürür, biz barışı savunmalıyız”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Hocalı’da yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, “Bu acı sadece kan değil; hayatlar, anılar ve umutlar üzerinden de yaşandı” dedi. Savaşın insanlık suçlarına yol açtığını ifade eden Kınay, “Savaş öldürür, parçalar, yok eder; bizler ise barışı savunmalı ve masumları korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Anmaların bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Kınay, geçmişin yükünü taşırken geleceğe umut ve güven yaratmanın önemini vurguladı. “Bu acıyı yaratan anlayışlara karşı dimdik durmalıyız. Geleceği yaratacak olan bizleriz ve bir arada olmalıyız” diyen Kınay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Anıları ve umutlarıyla kaybettiklerimiz bizlerle beraber yaşayacak. Buradaki kalp ve yürek hepinize emanet. Karabağlar, aynı toprak, aynı vatan, aynı inanç ve kardeşliğin parçasıdır. Birlikte geçmişten ders alarak geleceğe umutla yürüyelim.”

“Dayanışma acımızı hafifletiyor”

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Cavid İsmayil, Hocalı faciasının hafızalardan silinmemesi gerektiğini belirterek Karabağlar Belediyesi’ne ve etkinliğe destek verenlere teşekkür etti. İsmayil, “Karabağlar’ın gösterdiği dayanışma, acımızı hafifletiyor ve geleceğe umut veriyor” dedi. Türk dünyasına birlik çağrısında bulunan İsmayil, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı da konuşmasında Azerbaycan’ın sabır ve stratejiyle güçlenerek 45 günde işgal altındaki topraklarını geri almasını hatırlattı. Şehit ve gazilere minnettarlığını dile getiren Ambarcı, “Bugün Azerbaycan’ın gösterdiği kararlılık, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele ruhunu günümüze taşıyor” ifadelerini kullandı. Ambarcı ayrıca sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve gazilere teşekkür ederek birlik mesajı verdi.

Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Teşkilatı Başkanı Gürsel Özdemir de Karabağlar Belediyesi’ne ve katılımcılara teşekkür ederek Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

“MEN Xocalıyam” gösterisi ve karanfiller

Tören kapsamında Azerbaycan Kültür Elçisi, yönetmen Roza İbadova Kocamaz yönetiminde hazırlanan “MEN Xocalıyam” tiyatral dans gösterisi sahnelendi. Gösteri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Programın sonunda Başkan Kınay ve protokol üyeleri gökyüzüne güvercin bırakarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Katılımcılar Hocalı Anıtı’na kırmızı karanfiller bırakarak 26 Şubat 1992’de hayatını kaybedenleri bir kez daha andı.