Son Mühür / Erkan Doğan - İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Son Mühür ekibine önemli açıklamalarda bulundu., İYİ Parti’nin seçmen kitlesinin Türkiye’nin makul çoğunluğu denilebilecek kitlenin tam ortasında yer aldığını belirten Yılmaz, “Oyumuz artıyor. Hala cari oyuyla potansiyel oyu arasındaki makas yani potansiyeli en açık parti biziz” dedi.

Yılmaz’dan yerel medya vurgusu

Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan, Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan ve Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, Ankara’da CHP ve İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz’ı ziyaret etti. Son Mühür ekibine önemli açıklamalar yapan Yılmaz, “Yerel medyada bir geleneğin oluşması, İzmir gibi köklü bir yerde sizin gibi basın emekçilerinin ciddi manada katma değer üretmesinden çok büyük memnuniyet duydum. İyiki varsınız” dedi. “İYİ Parti’nin sosyolojik olarak oturduğu bir zemin var” diyen Yılmaz, “Sosyolojik olarak oturduğu bir zemini olmayan bir siyasi partinin politik hayatına devam etmesi mümkün değildir. Gelip geçici olur. Biz 10.ncu yaşımıza doğru ilerliyoruz. Ve iktidarın tüm nobran, ceberrut metodlarına rağmen İYİ Parti yaşamayı başardı. Ötesinde iktidara rahatsızlık vermeyi başardı. Daha da ötesinde bugün Açılım Komisyonu meselesinde görüldüğü gibi, milli güvenliğimiz açısından, stratejik tehlikeler, riskler barındıran süreçlerde milletimizin umudu, sigortası olacak bir zırh rolü görüyor. Milletimizin İYİ Parti’ye artan teveccühü, ilgisi, alakası biraz da bu nedenle. Son derece anlaşılan nedenlerden dolayı bazı seçmenlerimiz İYi Parti’den daha önce uzaklaşmış olabilirler. Ama şimdi İYİ Parti’nin Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu, önderliğinde büyük bir cesaret, serdengeçti hareketi olarak kurulan, büyük bir zulüm esnasında darbeden sonrasında herkesin ensesinde boza pişirilirken kurulan bir partidir. Kimsenin yapamayacağı bir iş yapılarak kurulmuştur. İYİ Parti, sürü içerisinden bir parti değiliz, oturduğumuz bir demografik, sosyolojik zemin var” dedi.

“Yürüyeceğimiz çok mesafe var, çok heyecanlıyız, motiveyiz”

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, “İYİ Parti seçmen kitlesi Türkiye’nin makul çoğunluğu diyebileceğimiz kitlenin tam ortasında yer alır. Türkiye’nin neredeyse yüzde 80’nine yakını kucakladığımız siyasal skala genişliğini ifade eder. Evet oyumuz artıyor. Hala cari oyuyla potansiyel oyu arasındaki makas yani potansiyeli en açık parti biziz. Yürüyeceğimiz çok mesafe var. Bunu yürümeyle alakalı çok heyecanlıyız, motiveyiz. Bilhassa yeni kongreden sonra teşekkül eden yeni Genel İdare Kurulu ve divan yapısı, illerimizin belli oranda hissetmeye başladığı, daha da hissedeceği bir süreçle yepyeni bir motivasyonla yollara düşeceğiz. Halkımızla buluşacağız. Halkımızın neyi istediğini, neyi arzu ettiğini biliyoruz. Bizim neyi arzu ettiğimizi de halkımızın bilmesi için onların ayağına gideceğiz elbette. Kendimizi halkımıza doğru ifade etmeye çalışacağız. İfade etme oranımız doğru arttığı sürece, milletimizin bizi anlayacağını ve destekleyeceğini, bu anlayışın ve desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bunu görüyorum sahada. İnsanların gözündeki umudun söndüğü bir ülkede yaşıyoruz. Artık bu memlekette çocuklar kendilerinden önceki nesilden daha kötü koşullarda yaşıyorlar”