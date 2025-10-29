Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl törenleri İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların da katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Vatandaşlardan törenlere yoğun ilgi

Başta İzmir Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımlarıyla halk oyunları gösterisiyle başlayan kutlamalar, askeri bandonun marşlar çalmasıyla devam eden etkinliklerde vatandaşlar alkışlarla coşkuya ortak oldu.

Süleyman Elban' dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının ardından kürsüden konuşmasını gerçekleştiren İzmir Valisi Süleyman Elban, "Osmanlı Devleti 300 yıllık geçmişinden sonra artık Avrupa topraklarının içlerine kadar ilerleyişini devam ettirmiştir. Ancak 300 yılın sonunda Avrupa'da başlayan bilimsel gelişmeler ile birlikte bu ilerleyiş maalesef durma noktasına geldi.

Ancak Avrupa ülkeleri yanlışlıkla keşfettikleri Amerika'da sömürü sistemini oturtup kendilerini geliştirmeye devam etmişlerdir. Ancak bizim gelişimimiz maalesef yavaşlamıştı. Bu çekilme Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar devam etti. Batıda, Güneyde, Doğuda topyekün bu millete hücum ettiler. Her şeye rağmen bu milletin gücüne güvenen bir lider vardı o da Mustafa Kemal Atatürk. Kendisine inan millet tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir zafere imza attı. Bu coğrafyada tutunabilmek için bizim medeni ülkeler seviyesine ulaşmamız gerekiyordu.

Bunun için bu millete uygun bir rejim lazımdı bu sistemde Cumhuriyet'ti ve 29 Ekim'de Cumhuriyet'i ilan etti. Ancak Atatürk sadece bunların yetmeyeceğini biliyordu ilimde, fende her alanda başarı göstermek gerektiğinin farkındaydı. Ülkemiz çok kısa sürede çok büyük atılımlara imza attı. Türkiye Yüzyılı'nın vizyonu ile birlikte bizlerde her alanda çok çalışarak yorulmadan medeni ülkeleri yakalayıp, onların üzerine çıkma hedefindeyiz." diye konuştu.

Etkinlikler gün boyu devam edecek

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, halk oyunu gösterisi ve şiir okumaları devam eden etkinliklerin gün boyunca devam edeceği, akşam saatlerinde Haluk Levent'in Gündoğdu Meydanı'nında konser vereceği öğrenildi.