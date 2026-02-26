Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kıyı ilçelerinden Seferihisar, 2020 yılında yaşanan sarsıcı deprem ve deniz taşması olaylarından çıkardığı dersleri stratejik bir eylem planına dönüştürüyor. Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açan Tsunami Çalıştayı; akademik dünyadan mülki idareye, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere kadar çok geniş bir yelpazedeki karar vericileri bir araya getirdi. İki gün süren bu kritik organizasyonda, bölgenin olası afetlere karşı hazırlık seviyesi masaya yatırılırken, kentin uluslararası standartlarda "tsunamiye hazır" hale getirilmesi için atılan somut adımlar katılımcılarla paylaşıldı.

Bilimsel temelli hazırlık ve stratejik koordinasyon

Çalıştayın katılımcı profili, konunun ciddiyetini ve kurumlar arası eş güdümün önemini bir kez daha kanıtladı. İzmir Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile ODTÜ gibi Türkiye’nin köklü kurumları çalıştayda teknik destek sağladı. İlk gün gerçekleştirilen teorik oturumlarda; erken uyarı sistemlerinin entegrasyonu, kriz anındaki yetki dağılımları ve tahliye protokolleri gibi yaşamsal önem arz eden prosedürler derinlemesine incelendi. İkinci günde ise sahadaki riskli noktalar uzmanlarca tek tek taranarak, teorik verilerin sahadaki coğrafi gerçeklerle örtüşmesi sağlandı.

Başkan Yetişkin: "Seferihisar artık hiçbir afete hazırlıksız yakalanmayacak"

Organizasyonun açılış kürsüsünde söz alan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin güvenlik vizyonuna dair çarpıcı mesajlar verdi. 30 Ekim 2020’de yaşanan acı tecrübenin ardından kent halkına verdikleri sözü hatırlatan Yetişkin, Seferihisar’ı afetlere karşı dünyanın en güvenli kıyı yerleşimlerinden biri yapma yolunda kararlı olduklarını ifade etti. Belediye bünyesindeki Afet İşleri Müdürlüğü’nün yoğun mesaisi sayesinde hazırlık sürecinde dünya standartlarını yakaladıklarını belirten Başkan, bu mücadelenin sadece teknik bir çalışma değil, gelecek nesillerin güvenliğini inşa etme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

UNESCO CoastWAVE 2.0 ile küresel tescil geliyor

Çalıştayın en dikkat çekici başlıklarından biri de UNESCO tarafından desteklenen CoastWAVE 2.0 Projesi’ndeki son durum oldu. Seferihisar’ın bu uluslararası sertifikasyon sürecini Mayıs ayı itibarıyla tamamlayacağı ve Haziran ayında düzenlenecek bir törenle prestijli unvanına kavuşacağı açıklandı. Bu sertifika ile Seferihisar, Türkiye’de afet yönetimi alanında küresel tescil alan ikinci ilçe olarak tarihe geçecek. Bu başarı, ilçenin hem uluslararası arenadaki görünürlüğünü artıracak hem de bilimsel verilere dayalı yönetim anlayışını taçlandıracak.

Eğitimden sahaya kesintisiz afet bilinci

İlçede yürütülen çalışmalar sadece akademik raporlarla sınırlı kalmayıp, toplumun her kesimine yayılan bir eğitim seferberliğine dönüşmüş durumda. Okullarda devam eden farkındalık seminerleri, kentin stratejik noktalarına yerleştirilecek bilgilendirme panoları ve yönlendirme tabelalarıyla tahliye güzergâhları her vatandaş için erişilebilir kılınıyor. Tüm bu hazırlık aşamalarının finalinde gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı tsunami tahliye tatbikatı ile hem sistemin işlerliği test edilecek hem de toplumsal bir refleks oluşturulacak. Seferihisar, bilim ve dayanışmanın gücüyle afetlere karşı modern bir kale inşa etmeye devam ediyor.