Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca’daki eski cezaevi alanına ilişkin tartışmalar sürüyor. Daha önce mahkeme kararları doğrultusunda yeşil alan ve kamusal kullanım amacıyla planlanan bölge için, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ocak 2026 tarihli ve 04.32 sayılı kararıyla uygun bulunarak 29 Ocak 2026’da Başkanlık makamınca onaylanmıştı. İzmir’in Buca ilçesi İnönü Mahallesi sınırları içindeki çeşitli parselleri kapsayan düzenlemeye ilişkin olarak TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Yaşam Alanları Platformu, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu ve İzmir Tabip Odası temsilcileri itiraz dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletti.

“Bu alanı kimseye vermeyeceğiz”

Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde toplanan TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Yaşam Alanları Platformu, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu ve İzmir Tabip Odası adına basın açıklamasını Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Sözcüsü Savaş Candemir yaptı. Buca Cezaevi alanıyla ilgili topladıkları yüzlerce itiraz dilekçesini Büyükşehir’e teslim ettiklerini belirten Candemir, “Buca Cezaevi alanının kamusal alan olduğunu söylüyoruz. Buca Cezaevi alanını İzmir halkının kullanımına bırakmalarını, bu şekilde değişiklik yapmalarını, bölgenin yeşil alan olarak kabul edilmesini ve kamusal olarak buranın halka teslim edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Burası için mücadele edeceğimizi ve burayı kesinlikle ranta ve inşaata açtırmayacağımızı söyledik. Yıllardır İzmir halkı olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Buca halkı olarak bu alana sahip çıkacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AK Parti iktidarı… Hangisi olursa olsun bu alanı kimseye vermeyeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi: Bu fırsattan vazgeçmeyin

“Verdiğimiz dilekçelerle yapılan imar değişikliği planına itiraz ettik. Hukuki anlamda da kazanacağımıza inanıyoruz” sözleriyle devam eden Candemir, “Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz: Buranın bakanlıktan alınarak yeşil alan yapılması ve kamusal alan olarak İzmir halkına verilmesini istiyoruz. Bu şehir için bulunmaz bir fırsat, bu fırsattan vazgeçmeyin. Büyükşehir Belediye Başkanı bu alanı İzmir’e kazandırarak tarihe geçebilir. Eğer böyle yapmayıp burayı imara açar ve binalarla doldururlarsa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu ayıpla yaşamak zorunda kalacak. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.