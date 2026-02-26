Son Mühür/ Osman Günden - DİSK Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Karşıyaka Belediyesi yönetiminin Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarını uzun süredir düzensiz şekilde ödediği belirtildi. Açıklamada, “Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan Kent A.Ş. emekçileri, maaşlarını uzun süredir düzensiz ve taksitler hâlinde almaktadır. Son 7 aylık maaşları ise ödenmemektedir. Maaş yerine haftalık 5–6 bin TL arasında parça parça ödemeler yapılmakta, işçiler adeta geçim mücadelesine mahkûm edilmektedir” denildi.

Görev tanımı dışı çalışma iddiası

Sendika açıklamasında, maaş sorunu çözülmeden yeni bir uygulamanın devreye sokulmak istendiği öne sürüldü. Kent A.Ş. çalışanlarının görev tanımları dışında farklı tesis ve işletmelere gönderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediye yönetimi tarafından Kent A.Ş. çalışanlarının görev tanımları dışında, farklı tesis ve işletmelere gönderilmesine yönelik yer değişiklikleri yapılmaya çalışılmaktadır. Kent A.Ş. tesisleri dışında çalışan emekçilerin kafe ve restoranlarda görevlendirilmek istenmesi; teknik personelin ve masa başında görev yapan çalışanların uzmanlık alanları dışında çalıştırılmaya zorlanması kabul edilemez.”

“Çalışma barışı bozuluyor”

Sendika, söz konusu uygulamaların çalışma düzenini olumsuz etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu uygulamalar çalışma barışını bozmakta, mesleki itibarı zedelemekte, iş güvencesini fiilen aşındırmakta, mobbing niteliği taşıyan sonuçlar doğurmaktadır. Ücretini alamayan işçiye çözüm üretmek yerine görev yeri değişiklikleriyle baskı kurulması, sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.”

“Temel talep nettir”

DİSK Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu, taleplerini şu sözlerle sıraladı: “İşçilerin temel talebi nettir. Öncelikle ödenmeyen maaşlar tam ve düzenli şekilde yatırılmalıdır. Çalışanların görev tanımları, mesleki unvanları ve iş sözleşmeleri yok sayılarak keyfi uygulamalara son verilmelidir.”

Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “Bu süreçte hukuki haklarımızı kullanacağımızı, keyfi görevlendirmelere karşı yasal başvurularımızı yapacağımızı, kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla duyuruyoruz.”

DİSK / Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.