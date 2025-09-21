Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahne alan şarkıcı Melek Mosso, konserinde kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Şarkı aralarında hayranlarına seslenen Mosso, özellikle erkeklere çağrıda bulunarak, “Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın” dedi.

Konserde yoğun ilgi

Bir eğlence mekanında sahneye çıkan Mosso, sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyicilerinden büyük ilgi gördü. Sahne performansı sırasında sık sık izleyicileriyle sohbet eden sanatçı, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair mesajlarını da dile getirdi.

“Kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyor”

Mosso, konuşmasında kadınların hayatın her alanında şiddet ve mobbinge maruz kaldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Taciz, ittirme, mobbing… Biz kadınlar olarak bunlara hep maruz kalıyoruz. Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen ‘broculuktan’ vazgeçelim.”

“Onları aranızda tutmayın”

Kadına şiddet uygulayanların toplumdan dışlanması gerektiğini vurgulayan Mosso, şöyle devam etti:

“Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize ya da herhangi bir kadına aynı şeyi yapabilir. Siz yanımızda olursanız biz taş gibi yürüyoruz zaten. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda, hakkımı helal etmiyorum.”