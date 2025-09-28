Son Mühür- Kütahya'nın Simav ilçesi, bugün öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, sadece Kütahya'da değil, başta İzmir olmak üzere Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili tüm kurum ekiplerinin hızla saha taramalarına başladığını belirterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," ifadelerini kullandı.

İlk tespitler: An itibarıyla olumsuz bir durum yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin hemen ardından yaptığı ilk açıklamada, Kütahya Simav'da meydana gelen sarsıntı sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD, saha tarama çalışmalarının bölgede hızla devam ettiğini ve ekiplerin olası hasar ve can kaybı ihtimallerine karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Kurum, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşların panik yapmaması ve sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.