Son Mühür- CHP'nin 6 Nisan olağanüstü kurultayında başvurusu beş dakika geç kaldığı gerekçesiyle genel başkan adaylığı kabul edilmeyen Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu'nca ihraç için tedbirli olarak sevk edilmişti.

Tedbirin kaldırılması için yaptığı itiraz da reddedilen Berhan Şimşek, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın konuğu oldu.

İmamoğlu'yla diyaloğunu anlattı...



Özgür Özel liderliğindeki CHP'yi eleştirdiği için partiden atılmak istendiğini öne süren Berhan Şimşek, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'yla olan diyaloğunu da anlattı.



"Ekrem İmamoğlu'na 2023 seçimlerinden önce gittiğini belirten Şimşek,

'Partim beni görevlendirir, İstanbullular da beni bir daha seçerse, 5 yıl daha 16 milyona hizmet etmek istiyorum.

Bunu söyledikten sonra şunu da ekleyeceksin ve diyeceksin ki, ''Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim''.

'Bunu dersen Meral Hanımın ağzı kapanır, beyefendi kimliğiyle çok saygı duyduğum Mansur Yavaş'ın da söyleyecek bir şeyi kalmayacak.

Asıl önemli olan, Altılı Masa'da Kemal Bey'in eli güçlenecek' dedim.'' diye konuştu.

O güne kadar İmamoğlu'yla sık sık görüştüğünü belirten Berhan Şimşek bu konuşmanın ardından İmamoğlu'nun kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirterek, ''O günden sonra beni ne aradı, ne sordu." mesajı verdi.