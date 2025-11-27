Kütahya'nın merkezinde bulunan dokuz katlı bir apartmanın giriş katında sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Olayda 68 yaşındaki İsmet Çubuk yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı.

Yangın gecenin ilerleyen saatlerinde başladı

Feci olay, gece 01.25 sularında, Atakent 75. Yıl Mahallesi, Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi üzerindeki apartmanın zemin katında (birinci kat) vuku buldu. Daireden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine derhal çok sayıda itfaiye, ivedi sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman tahliye edildi, güvenlik önlemleri alındı

Polis kuvvetleri, olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluştururken, binada ikamet eden vatandaşlar hızla tahliye edildi. Yoğun duman ve alevlerle mücadele eden itfaiye ekiplerinin zamanında ve kararlı müdahalesiyle yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Dairede mahsur kalan yaşlı adam kurtarılamadı

Yangın tamamen söndürüldükten sonra daireye giren ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde, alevler içinde kalan mekanda mahsur kalan 68 yaşındaki İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın sırasında yaralanan iki vatandaş ise, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hızla ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu elim olayla ilgili derhal kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedenini ve olası ihmalleri belirlemek üzere incelemeler titizlikle sürdürülüyor.