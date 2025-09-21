Son Mühür- Kütahya'nın Simav ilçesi, 21 Eylül 2025 tarihinde sabaha karşı 02:16'da meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü ve detayları

Depremin merkez üssü, Simav ilçesi olarak belirlendi. AFAD verilerine göre, deprem 39.23528 Kuzey enlemi ile 29.00306 Doğu boylamında gerçekleşti. Depremin derinliği ise yerin 9.49 kilometre altında ölçüldü. Bu durum, sarsıntının yüzeye yakın olduğunu gösteriyor.

Kandilli'den açıklama

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü Simav'a bağlı Yemişli köyü olarak belirlendi. Yemişli köyü, 21 Eylül 2025 tarihinde sabaha karşı meydana gelen depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi. Sarsıntının odak derinliği ise yerin 6.9 kilometre altında gerçekleşti.