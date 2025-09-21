Son Mühür- CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay iptal davası 24 Ekim tarihine ertelenmişti. Ekim ayının sadece CHP'nin mevcut yönetimi için değil, Kemal Kılıçdaroğlu için de zorlu geçeceği ortaya çıktı.

TGRT Haber'e konuk olan gazeteci Atakan Sönmez,

''17 Ekim'de Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nde beş dosyanın birleştirildiği bir dava görülecek. Kılıçdaroğlu 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı bu davaya Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilme kararı da çıkartılmış.'' bilgisini paylaştı.

Şikayetçi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan...



''Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le yaptığım bir görüşmede Kılıçdaroğlu hakkında devam eden 300'e yakın dosya olduğu bilgisini aldım'' vurgusunda bulunan Atakan Sönmez,

''Birleştirilen beş dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetçi olduğu dosyalar. Bu tablo ortadayken, ısrarla ve inatla Kılıçdaroğlu iktidarla mücadele etmedi, Saray'ın adamıydı, o yüzden 13 yıl genel başkanlık yapabildi, Saray onu orada tuttu gibi ifadeler çok büyük ayıptır.'' mesajı verdi.

