Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak’ta meydana gelen trafik kazası, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şehir içi trafikte ilerleyen T.Y. yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. ve E.K. isimli yayalara çarptı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’nesevk edilerek tedavi altına alındı.

Sağlık durumları iyi

Hastanede tedavileri süren B.K. ve E.K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının da olayla ilgili delil olarak incelendiği bildirildi.

Mahalleli hız kontrolü istiyor

Kazanın ardından mahalle sakinleri, söz konusu sokakta araçların sık sık yüksek hızla seyrettiğini belirterek daha sık denetim yapılması ve hız kesici önlemler alınması çağrısında bulundu.

Yetkililerin, bölgede trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerekli düzenlemeleri değerlendirdiği öğrenildi.