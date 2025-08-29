İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da valilik ziyareti, esnaf buluşmaları ve AK Parti İl Başkanlığı temasları gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında ilin genel durumu ele alındı.

Protokolle Buluştu

Bakan Yerlikaya, Kütahya’ya gelerek ilk olarak Vali Musa Işın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve il protokolü katıldı.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan, ilin genel durumu hakkında bilgi aldı ve çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

AK Parti'ye Ziyaret

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya, Kütahya’daki esnafla bir araya geldi. Görüşmelerde yerel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan, partililerle toplantı gerçekleştirdi.

Vali Musa Işın’dan Teşekkür

Ziyaretler sonrası Vali Musa Işın, Bakan Yerlikaya’ya teşekkür ederek ilin gelişimi ve güvenliği için yapılan çalışmalara verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.