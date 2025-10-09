Son Mühür - AFAD, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.54’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedilince vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından uzmanlar peş peşe açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depremin ilerleyiş yönüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deprem sonrası o noktayı işaret etti

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "4 gün önceki 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra depremsellik 4,9 ile Kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru büyümeye devam ediyor. 6,1 Sındırgı depremi çevre fay sistemi içerisinde dolaşan sıcak su valfını açtığı için depremsellikte arttı. Egenin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz Faylarının sınırladığı UŞAK BLOĞU 1969-2025 tarihleri arasında Makro deprem kümesi. oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir." şeklinde bir değerlendirme yaptı.