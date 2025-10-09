Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda bir dönem Adalet Bakanlığı da yapmış olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti milletvekili Sadullah Ergin, geçtiğimiz günlerde iktidarı eleştirdiği için gözaltına alınarak tutuklanan Hüseyin Kocabıyık hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Kocabıyık'ın sözleri meşrudur"

Eski AK Partili İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın, şahsi X hesabı üzerinden iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmasını eleştiren DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kocabıyık’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların suç sayılamayacağını ve eleştirilerin meşru olduğunu vurguladı.

Sadullah Ergin: Bu yanlıştan dönülmeli

Söz konusu tutuklamanın Türkiye’nin hukuk devlet iddiasına da zarar vereceğini belirten DEVE Partili Ergin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hüseyin Kocabıyık’ın sözleri demokratik toplumda meşru eleştiridir, suç sayılamaz. Bu tür haksız gözaltı ve tutuklamalar hem bireylerin özgürlüğüne hem de Türkiye’nin hukuk devleti iddiasına zarar verir. Yol yakınken bu yanlıştan dönülmeli.”

Ne olmuştu?

AK Parti eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bir süredir sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti’nin güncel politikalarına eleştirilerde bulunarak, partinin kurucu felsefesinden uzaklaştığını vurguluyordu. Eleştirel paylaşımları sonucunda Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklandı.