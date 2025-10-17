Aydın’ın ilçesi Kuşadası’nda, gece yarısı çıkan yangın trajik bir olayla sonuçlandı. İlçenin Davutlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki apartman dairesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre duman zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, bölge sakinlerini derin bir üzüntüye boğarken, evlerdeki elektrikli cihazların olası tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yangınla ilgili detaylı soruşturma başlatılarak kesin çıkış nedeni ve olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

Klima ünitesinden yükselen alevler can aldı

Yangın, sabaha karşı 04.30 sıralarında apartman dairelerinden birinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Çevre sakinleri, daireden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini fark ederek durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak ilk incelemelerde, yangının çıkış noktasının dairenin klima ünitesi olduğu belirlendi. Yangının ardından yükselen yoğun ve zehirli dumanlar hızla üst katlara yayıldı.

Duman zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi

Yangının trajik sonucu, dumanların ulaştığı üst kattaki dairesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hasan Tabak oldu. Talihsiz adamın, çıkan yangının dumanından zehirlenerek karbonmonoksit gazına maruz kalması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm kontrol ve müdahalelere rağmen Hasan Tabak’ın kurtarılamadığı belirlendi. Tabak’ın cansız bedeni, gerekli yasal işlemler ve otopsi incelemesi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın, dairede büyük çapta maddi hasara yol açarak evi kullanılamaz hale getirdi. Yetkililer, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattıklarını ve yangının kesin nedenini, klimadaki olası bir kısa devre veya teknik arıza üzerine yoğunlaşarak tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı. Bu elim olay, özellikle gece saatlerinde evlerdeki yangın güvenliği ve duman detektörlerinin önemi konularını acilen gündeme taşıdı.