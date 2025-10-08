Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hayırsever Fehmi Aygün tarafından yaptırılan Kirazlı Sevda Hatun Camii, Taziye Evi ve İmam Lojmanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta birlik, dayanışma ve toplumsal paylaşım vurgusu öne çıktı.

Birlik ve dayanışmanın simgesi bir eser

Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi’nde hayırsever Fehmi Aygün’ün katkılarıyla yapımı tamamlanan Kuşadası Müftülüğü Kirazlı Sevda Hatun Camii, Taziye Evi ve İmam Lojmanı düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kuşadası Müftüsü Halil Kara, açılışta yaptığı konuşmada, Kirazlı Mahallesi’ne yalnızca bir ibadethane değil, sosyal yaşamı destekleyen bir külliye kazandırıldığını vurguladı. Kara, “Bu eser, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Emeği geçen tüm hayırseverlerimize, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Camiler mahallelerin kalbidir”

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ise, camilerin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda toplumun buluşma noktası olduğunu belirtti. Keklik, “Bu tür eserler birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiriyor. Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemize kazandırılan bu külliyeden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Fehmi Aygün ve eşi Sevda Hanımefendiye canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni dualarla tamamlandı

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu. Katılımcılar, Fehmi Aygün’e teşekkür ederek eserin mahalleye hayırlı olmasını diledi.