Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Atça Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek genç esnaflarla bir araya geldi. Başkan Yıldırımkaya, esnafın talep ve önerilerini dinleyip çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Esnaflarla samimi buluşma

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, saha ziyaretleri kapsamında Atça Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi. İlçenin ekonomik ve sosyal dinamiklerinin güçlenmesi için sahada aktif çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Yıldırımkaya, özellikle genç esnafların talep ve beklentilerini doğrudan dinledi.

Yıldırımkaya, “Sahadayız, dinliyoruz, birlikte çözüm üretiyoruz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, toplantılarda dile getirilen sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

“Yüz yüze iletişimle çözüm üreteceğiz”

Esnafla birebir temasın önemine değinen Başkan Yıldırımkaya, “Atça Sanayi Sitesi’nde genç esnaflarımızla samimi bir ortamda buluştuk. Taleplerini, görüşlerini ve önerilerini dinledik. Notlarımızı alarak çözüm odaklı bir şekilde değerlendirmek üzere çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yüz yüze, gönül gönüle iletişimle sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.