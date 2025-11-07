Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kent genelinde başlattığı temizlik ve hijyen seferberliği, yeni uygulamalarla güçlendirilerek devam ediyor. Bu kapsamda belediye, Mayıs ayında Avrupa’daki örneklerle uyumlu olarak “çöp çıkarma saatleri” uygulamasını hayata geçirdi.

Belirlenen saatler duyuruldu: Sabah ve akşam iki periyot

Yeni modele göre Kuşadalılar ve işletmeler çöplerini yalnızca belirlenen saat aralıklarında konteynerlere atabiliyor.

Uygulamanın kapsadığı saatler şöyle:

Sabah: 07.30 – 09.00

Akşam: 19.30 – 21.00

Bu uygulama, hem kentte düzeni sağlamak hem de kötü koku, çevre kirliliği ve görüntü kirliliği gibi sorunları en aza indirmek amacıyla başlatıldı.

Valilik ve Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe girdi

Aydın Valiliği ve Kuşadası Belediye Meclisi tarafından onaylanan sistem, kentte resmi olarak yürürlüğe girdi. Kuşadası Belediyesi, karara uyulmasını sağlamak için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Türkmen Mahallesi’ne kontrol

Zabıta Müdürlüğü ekipleri son olarak Türkmen Mahallesi’nde sahaya inerek uygulamanın işleyişini kontrol etti.

Denetimde, çöp çıkarma saatlerine riayet etmeyen kişi ve işletmeler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi gereğince idari işlem uygulandı.

Ayrıca çöplerini konteyner dışına bırakanlar da uyarılarak çevre düzenine dikkat etmeleri istendi.

“Daha temiz ve sağlıklı bir Kuşadası için önemli bir adım”

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, uygulamanın kentteki yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Bayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulama, daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Hemşerilerimizden belirlenen saatlere özenle uymalarını rica ediyoruz. Çevre bilinci sadece Kuşadası için değil, tüm dünya için ortak bir sorumluluktur.”