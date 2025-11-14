Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığında toplandı. Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi su tarifelerine yapılması planlanan indirim oldu.

CHP’nin önerisi yetmedi: “İndirimi artırıyorum”

Toplantıda CHP Grubu tarafından verilen önerge, su fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanmasını ve beş yıl boyunca herhangi bir zam yapılmamasını içeriyordu. Önerge okunurken söz alan Başkan Çerçioğlu, kurulda beklenmedik bir çıkış yaptı:

“Yüzde 50 indirim Aydın halkı için yeterli değil. Bu indirimi yüzde 70'e çıkaralım.”

Bu öneri, genel kurulda kısa süreli bir hareketlilik yarattı.

Teklifler kuruldan oy birliğiyle komisyona gönderildi

Çerçioğlu’nun önerisi sonrası hem CHP Grubu’nun yüzde 50’lik indirimi hem de başkanın yüzde 70’lik indirim talebi birlikte görüşüldü. Meclis üyeleri iki teklifi de oy birliğiyle ilgili komisyona havale etti.

Su fiyatlarında nihai karar komisyona kaldı

ASKİ komisyonu önümüzdeki günlerde her iki öneriyi mali ve teknik açıdan değerlendirecek.

Komisyondan çıkacak rapor doğrultusunda Aydın’daki su tarifesinde uygulanacak indirim oranı netleşecek.

Aydınlıların gözü şimdi komisyonun vereceği kararda.