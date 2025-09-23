Kaza, saat 19.00 sıralarında Beyköy Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde yaşandı. Minibüse binmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu’na (70), İlhan Karabıyık (41) yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savruldu

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Şahinoğlu için çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü İlhan Karabıyık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Bölge halkı tedirgin

Kazanın meydana geldiği Aydın-Denizli karayolu, yoğun trafik akışı nedeniyle daha önce de benzer olaylara sahne olmuştu. Bölge halkı, özellikle akşam saatlerinde yolun karşısına geçmenin büyük risk oluşturduğunu belirtiyor.