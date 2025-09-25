Son Mühür - Türkmen Mahallesi’nde “Çöp ve Moloz Atmayın” tabelasına rağmen her gün yeni çöp yığınlarının oluşması, vatandaşların tepkisini artırdı. Mahalle sakinleri, denetim ve yaptırımların yetersiz kaldığını belirterek kalıcı önlem talep etti.

Uyarı tabelası işe yaramadı

Kuşadası merkezde, bir alışveriş marketinin karşısına yerleştirilen “Çöp ve Moloz Atmayın” tabelası çözüm olmadı. Tabelanın hemen önünde her gün yeni çöp yığınları oluşurken, çevrede yaşayanlar durumdan şikâyetçi oldu.

İsmini vermek istemeyen bir market çalışanı, belediye ekiplerinin ve kendilerinin defalarca uyarıda bulunmasına rağmen sonuç alınamadığını dile getirdi: “Belediye de biz de sürekli uyardık. Ama çöpler bırakılmaya devam ediyor. Bu görüntü hem bizi hem de mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.”

Çevre ve sağlık risk altında

Mahalle sakinleri, söz konusu manzaranın çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Yalnızca tabelaların yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını ve kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi.

“Ceza tek başına çözüm değil”

Kuşadası sakini Nesim Karaman ise sorunun yalnızca ceza kesilerek çözülemeyeceğini ifade etti: “Bu tip durumlarda ceza tek başına yeterli olmaz. Belediye; çevre temizliği, gürültü kirliliği ve benzeri konularda uzmanlarla mahalle toplantıları düzenleyerek farkındalık yaratmalı. Çözüm, halkı sürece dahil etmekten geçer.”

Karaman ayrıca, Kuşadası’nın bir turizm beldesi olduğuna dikkat çekerek, çevre temizliği ve halk sağlığının belediyenin öncelikleri arasında olması gerektiğini vurguladı.