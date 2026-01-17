Son Mühür- Türkiye genelinde Yemeksepeti bünyesinde çalışan kuryeler, ücret artışı ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin karşılık bulmaması üzerine iş bırakma kararı aldı. Kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihlerinde üç gün boyunca kontak kapatarak hizmet vermeyeceklerini duyurdu.

‘Bonus sistemi zam değil’ tepkisi

Kuryeler, şirket tarafından uygulamaya konulan “bonus” sistemlerinin ücret artışı gibi sunulduğunu ancak kalıcı bir gelir iyileştirmesi sağlamadığını ifade ediyor. Performans, bölge veya saat bazlı verilen bu ödemelerin geçici olduğunu belirten çalışanlar, söz konusu uygulamaların paket başı ücretlere yapılacak zamların yerini tutmadığını savunuyor.

Artan maliyetler, sabit kalan ücretler

Açıklamalarda, akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç bakım masrafları, ekipman giderleri ve hayat pahalılığına rağmen paket başı ücretlerin uzun süredir değişmediğine dikkat çekildi. Kuryeler, mevcut çalışma düzeninin ekonomik açıdan sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

İzmir’de binlerce kurye iş bırakacak

Ülke genelini kapsayan eylemin özellikle büyükşehirlerde online yemek siparişi sektörünü etkilemesi beklenirken, İzmir’de 3 bini aşkın kuryenin iş bırakma eylemine katılacağı bildirildi. Kuryeler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.