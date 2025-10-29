Kuruluş Orhan dizisinin yeni sezon tanıtımları yayınlandıktan sonra özellikle Orhan Bey karakteri seyircilerin ilgisini çekiyor. Diziyi takip edenler Orhan Bey'i kimin canlandırdığını ve karakterin tarihsel önemini merak ediyor. Bu karakterin oyuncusu ve dizideki rolü, projenin sosyal medyada öne çıkmasına katkı sağladı.

Kuruluş serisinin devamı niteliğindeki bu yapımda oyuncu kadrosuna birçok deneyimli isim eklendi. İkinci tanıtımın ardından yeni karakterler ve Orhan Bey’in dizideki rolü gündem oldu. Hem oyuncu kadrosunun zenginliği hem de büyük çaplı teknik ekip desteği, dizinin iddiasını artırdı.

Orhan Bey kimdir?

Orhan Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu. Dedesi Ertuğrul Bey’den aldığı miras, onu beylik yönetiminde önemli bir konuma taşıdı. Orhan Bey, savaşçı kişiliğiyle ve liderlik özellikleriyle öne çıkıyor. Diziye göre, alpların umudu ve devletin temellerini atan kişi olarak anlatılıyor. Toprağı kılıcıyla vatan haline getiriyor, adaletiyle imar ediyor ve her adımı bir çağın başlangıcını işaret ediyor.

Orhan Bey’i kim oynuyor?

Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey’i genç ve başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor. Kariyerinde farklı dönem ve tarihi dizilerde rol alan Yazıcıoğlu, bu karakterle büyük bir projede yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Mahassine Merabet, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız gibi isimler var.

Dizinin birinci bölümünde, Bozdağ Film bünyesinde 50 kişilik koreografi ekibi ve 10 binden fazla yardımcı oyuncu rol aldı. Bu rakam, projenin teknik açıdan ne kadar kapsamlı olduğunu ortaya koyuyor.

Dizinin teknik detayları

Kuruluş Orhan dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, yönetmeni ise Bülent İşbilen oldu. Ana cast listesinde 32 oyuncu bulunuyor ve diziye büyük bir teknik ekip destek veriyor. Sosyal medyada yayımlanan tanıtımlar kısa sürede binlerce paylaşım aldı ve çok sayıda izleyici yorumuyla gündem haline geldi. Özellikle dizi setinde yer alan yardımcı oyuncu sayısının 10 bini aşması, Türk televizyon sektöründe dikkat çekici bir rekor olarak öne çıkıyor.

Geniş bir cast ve güçlü teknik ekip sayesinde Kuruluş Orhan dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Tarihi karakterlerin doğru ve gerçekçi şekilde aktarılması, diziyi izleyici gözünde daha etkileyici kılıyor.