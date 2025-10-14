Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar yarışında Özgür Özel'in tarafında yer alan eski Genel Sekreter Önder Sav'ın 24 Ekim'deki kurultay iptal davasıyla ilgili açıklamaları parti içindeki tartışmaları alevlendirdi.

CHP İzmir Kurultay Delegesi Azimet Gürbüz, Önder Sav'ın Sözcü Tv'de ''Kurultayda oylamaya hile karıştırılsa da bu gerekçeyle kurultay iptal olmaz'' sözlerine göndermede bulunarak.

''Bu zatı muhterem Barolar Birliği Başkanlığı yapmış biri, hukuki bilgisini tartışamayız. Şunu söylüyor, ''Parayı veren partiyi alır!'' Suç parayı verende değil oy kullanan delegede. Bu tartışılmaz diyor. Kısaca yeni bir yatırım alanına işaret ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Yurdumun zengini yolunu belirlesin...



Önder Sav'a seslenen Gürbüz,

''Sayın eski Genel Sekreter bari parayla oy kullanan delegenin cezasını da tahmini olarak söyle de, rayiç belli olsun. Sonuçta sen bir hukukçusun. Hani ceza üç beş aylık hapis mi, siyasi hak yasağı mı ne? Yurdumun zengini yolunu belirlesin, belki iş kurmak yerine iktidar adayi parti delegelerine bastırır parayı, kurultayda yönetimi alır, öylece ülkede iktidar olur, o da olmazsa üç beş belediyeye sahip olur. Bu güzel bir iş değil mi hem siyaset hem ticaret?'' değerlendirmesinde bulundu.



Önder Sav ne demişti?



Sözcü TV'de kurultay iptal davasını değerlendiren Önder Sav,

''24 Ekim mahkemenin CHP’yi incitecek bir karar vereceğini düşünmüyorum. Kurultayda oylamaya hile karıştırıldığını varsayalım. Hile karıştıran kimse cezai sorumlulukla yükümlüdür. Hile karıştırma nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayı iptal edilemez." demişti.

