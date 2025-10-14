Olay, Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye bölgesinde insansız hava araçlarının (İHA) sivilleri hedef almasıyla meydana geldi. Ateşkesin ardından evlerini kontrol etmek isteyen sivillerin üzerine ateş açıldığı bildirildi.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ancak farklı bir gerekçe sundu. Ordunun açıklamasında, ateş açılan kişilerin “İsrailli güvenlik güçlerine yaklaştığı” ve “ateşkes kapsamında çekilinen Sarı Hat’ı geçtiği” iddia edildi.

İsrail ordusu, askerlerin Filistinli grubun ilerlemesini durdurmak için uyarıda bulunduğunu, ancak bu uyarıların dikkate alınmaması üzerine ateş açıldığını ileri sürdü.

Filistin kaynakları: ‘Siviller hedef alındı’

Filistin kaynakları ise İsrail’in açıklamalarını yalanladı. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırıya uğrayanların tamamı sivil, üstelik çoğu evlerine dönmeye çalışan kadın ve erkeklerden oluşuyordu.

Gazze’deki sağlık kaynakları, saldırıda ölen 6 kişinin kimliklerinin belirlendiğini, bazı yaralıların da durumunun ağır olduğunu bildirdi.