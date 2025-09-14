Son Mühür- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslar kapsamında bulunduğu İsrail’de ilk durağında Başbakan Benjamin Netanyahu ile birlikte Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

Netanyahu ile dua etti

Netanyahu ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte duvarın önünde dua eden Rubio, geleneksel şekilde çatlaklara not bıraktı. Katolik olan Rubio’nun kipa takarak ritüellere uygun hareket etmesi dikkat çekti.

Hamas saldırısı sonrası ziyaret

Ziyaret, İsrail’in geçtiğimiz günlerde Katar’ın başkenti Doha’da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının ardından gerçekleşti. Rubio, saldırıdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirse de bunun ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

BM oturumu öncesi sembolik mesaj

Rubio’nun Netanyahu ile birlikte verdiği görüntü, hem Washington’un Tel Aviv’e desteğinin güçlü şekilde sürdüğünü göstermesi hem de Birleşmiş Milletler’de Filistin devletinin tanınmasına dair kritik oturum öncesinde sembolik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.