Son Mühür- Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 39. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı gün, Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Kurultay davasında partinin başına geçeceği iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere sert bir yanıt verdi: “Hodri meydan, kuru gürültüye gerek yok.”

Yolsuzluğa karşı kararlılık

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Yolsuzluğa bulaşan herkes hesap vermek zorunda. Devlet, makamına ve konumuna bakmadan bu konuda adil olmalıdır. Sağ kolu olsa kesip atacak, sol gözü olsa oyup çıkaracak bir yaklaşım sergilenmelidir. Sahte hesaplarla ve organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Doğruyu söyledim, itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkmalıdırlar.”

Tehdit ve linç girişimlerine karşı tavır

Kılıçdaroğlu, geçmişte yaşadığı tehdit ve saldırılara da değindi:

“Artvin Şavşat’ta suikasta uğradığımda, Ankara Çubuk’ta şehit cenazesinde saldırıya maruz kaldığımda, önüme kurşun atıldığında geri adım atmadım. Tehditlerden korksaydım defalarca geri çekilirdim. Yetimin, garibin ve halkın hakkını savunmak görevimdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25,5 milyon oy almış bir siyasetçi olarak söylediklerimin değeri anlaşılacaktır.”

Sosyal medyada hakaretler

Sosyal medyadaki eleştirilere de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Eleştiriye açığım ama hakaret kabul edilemez. Bu saldırıların büyük kısmı, partinin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden organize edilmiş karanlık odakların işi” ifadelerini kullandı.

CHP’nin arınma çağrısı

Eski Genel Başkan, partinin yolsuzluk ve rüşvet iddialarından uzak durması gerektiğini vurguladı:

“CHP, rüşvet ve yolsuzlukla anılamaz. Bu tür iddialarla yol alınamaz, derhal arınmalı ve doğru politikalarla devam etmelidir. Yolsuzluk sorunu sadece CHP’nin değil, tüm siyasetin ve devletin muhatabıdır. Hesap vermekten korkmayız, ama hesap sormasını da biliriz.”

Hesap verme mesajı

Kılıçdaroğlu, iktidara da çağrı yaptı:

“CHP’nin yolsuzluk iddiaları takip edilebilir, ancak iktidar ve bürokratları da hesap vermek zorunda. Halkın parasını çarçur edenler mutlaka sorumlu tutulmalı. Siyasetçi halka hesap verir; halka hesap sormaz. CHP’liler için hesap vermek bir namus borcudur.”

İftiralara karşı hukuki adım

Kılıçdaroğlu, parti içinde ve dışında atılan iftiralara karşı hukuki sürecin işletilmesini talep etti:

“CHP, hakkında iftira atanlar için hem suç duyurusunda bulunmalı hem de dava açmalı. Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında yolsuzluk iddiaları olmuştu, onları araştırmıştık. Aklandıktan sonra siyasete dönmeleri gerekir.”

Devlete ve millete uyarı

Kılıçdaroğlu son olarak devletin güvenlik bürokrasisine işaret ederek şunları söyledi:

“Bu süreç gündelik siyasetin malzemesi olmamalıdır. Devletin zararı niyetiyle hareket eden, milletin parasından tek kuruş çalan her kim olursa, Allah belasını versin. Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor.”