Son Mühür / Seçil Ünlü- Urla'da yatırımları bulunan ve işleri nedeniyle yurt dışında yaşayan iş insanı, çiftliğinin bakımı ve resmi işlemlerinin takibi için çok güvendiği A.G.'ye vekalet verdi. Ancak güven ilişkisini fırsata çeviren şüpheli, iş insanının gıyabında milyonlarca lira değerindeki değerli arazileri, piyasa değerinin çok altında elden çıkarıp vurgun yapmak için harekete geçti.



"Tilki Kümeste Yakalandı"



Satış hazırlıkları sırasında durumun fark edilmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Uzun süre polisten kaçmayı başaran A.G. ve 3 suç ortağı takip sonucu yakalandı. Tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 4 şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Bir yıldır süren davanın karar duruşmasında söz alan mağdur avukatı Özkan Yıldırım, "Müvekkilim iyi niyetle bir vekalet vermiş ancak bu güven suistimal edilmiştir. Sanık, tilki gibi kurnazca hareket etmiş ama sonunda 'kümeste' yani adaletin huzurunda yakalanmıştır. Eğer bu satışlar gerçekleşseydi, telafisi imkansız bir mağduriyet doğacaktı" dedi.



Mahkeme 16’şar Yıl Hapis Cezası Verdi



İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ve tanık beyanları ışığında suçun sabit olduğuna hükmetti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın her birine 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar, yaklaşık 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulundukları süre ve dosyanın Yargıtay süreci göz önüne alınarak tahliye edildi. Ancak aldıkları ağır hapis cezaları, üst mahkemelerce onandığı takdirde sanıklar yeniden cezaevine girecek.

Uzmanlar Uyarıyor: "Vekaletname Boş Çek Değildir"



Hukukçular, bu davanın vekalet veren tüm vatandaşlar için bir ders niteliğinde olduğunu belirtiyor. Milyonluk dolandırıcılık girişiminin yargıdan dönmesi sevindirici bulunurken, uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

Vekaletnameleri mutlaka süre kısıtlı ve özel yetkili (sadece ilgili işlemle sınırlı) verin.

Tapu Müdürlükleri'nin SMS bilgilendirme sistemine mutlaka kayıt olun.

E-Devlet üzerinden adınıza açılan davaları ve taşınmazlarınız üzerindeki hareketleri düzenli kontrol edin.