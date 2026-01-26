İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşanan olayda, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Yakınları haber alamayınca ekipler sevk edildi

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir dairede yaşayan kişilerden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Daireye balkondan girildi

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan giriş yaptı. İçeride yoğun bir koku olduğu tespit edilirken, mutfakta ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü. Ekiplerin incelemeleri sırasında dairedeki kişilerin hareketsiz halde olduğu belirlendi.

3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.