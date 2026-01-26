Son Mühür - Türkiye’de milyonlarca emekliye yönelik AK Parti döneminde hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması sürerken, Sabah Gazetesi’nin aktardığına göre 2026 için hedeflenen tutarın 5 bin TL olması planlanıyor. Ekonomi yönetiminin ise olası artışın bütçeye etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.

Gözler bayram ikramiyesinde

Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 25’lik bir artışla ikramiyelerin 5 bin liraya çıkarılması halinde, emekliler yıl içinde toplam 10 bin lira ödeme almış olacak.

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesinden SGK’dan emekli aylığı alanların yanı sıra yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı sahipleri ile sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil edilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar ise maaş oranlarına göre ikramiye alacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nın 20–24 Mart 2026, Kurban Bayramı’nın ise 27–30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ödemelerin bu günlerden önce yapılması öngörülüyor.

Yasal gerekliliklerin yapılması bekleniyor

Emekli ikramiyesine yapılacak artış için bütçe çalışmaları sürerken, yasal süreçte AK Parti’nin hazırlayacağı teklifin Meclis’e sunulması, komisyondan geçmesi ve Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu aşamaların tamamlanmasıyla düzenlemenin yürürlüğe girmesi öngörülüyor.