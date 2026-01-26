Son Mühür - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Temmuz’da tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da yer aldığı 41 isim için toplam 26 ayrı suçlama yöneltildi.

702 sayfalık dosya ağır ceza mahkemesinde

702 sayfadan oluşan iddianame, değerlendirilmek üzere Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi inceleyerek kabul edip etmeyeceğine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.