Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava, mahkeme tarafından 24 Ekim tarihine ertelendi. Duruşmada, daha önce sunulan tüm tedbir taleplerinin değerlendirilmiş olduğu gerekçesiyle yeni bir karar verilmesine yer olmadığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatından açıklama

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dava sürecinde sessizliğini korurken, avukatı Celal Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun partiyi olası zarar ve tartışmalardan koruma amacıyla açıklama yapmadığını belirtti.

Celal Çelik, “Sayın Genel Başkanımızın gündemi, medyanın gündemiyle örtüşmüyor. Partiye zarar vermemek adına sessiz kalmayı tercih etti. Düşündüğü ve yazdığı birçok konu var, gelecekte de olacak. Ancak hiçbir şekilde partiyi olumsuz etkileyecek bir tutum içinde olmadı” dedi.

‘Mutlak Butlan’ davası ve iddialar

Avukat Çelik, “Partiye zarar verecek hiçbir yaklaşımın içinde yer almadı. ‘Mutlak butlan’ davasının açılması veya soruşturmayla ilgili herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Tüm iddialar gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Kurultay davasıyla ilgimiz yok

Çelik ayrıca, CHP kurultay davasıyla ilgilerinin olmadığını vurguladı. “Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz veya değerlendirmemiz yok. Sayın Genel Başkanın olası kararlar hakkında bir öngörüsü veya yorumu bulunmuyor. Genel Başkan, parti içi tartışmalardan uzak durmayı tercih ediyor” diye konuştu.

Çelik, basına yönelik olarak da yalan bilgilere ve haksız değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.