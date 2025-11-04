Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) çatısı altında anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Türk esnaf ve sanatkar camiasının "yaşayan efsanesi" ve İESOB'nin kurucu başkanı olan Cemal Tercan, mevcut Başkan Yalçın Ata'yı makamında ziyaret etti. Son derece sıcak ve samimi bir atmosferde ilerleyen görüşmede Tercan, geçmiş dönem anılarını taze tutarken, Başkan Ata da Birliğin güncel faaliyetleri ve geleceğe yönelik stratejileri hakkında duayen isme kapsamlı bilgiler sundu.

Tercan'dan yönetime övgü: "Ölü toprak atıldı, farkındalık yaratıldı"

İESOB'nin kurucu başkanı Cemal Tercan, Yalçın Ata'nın başkanlığındaki dönemi değerlendirerek, esnaf teşkilatında yeni bir dönemin başladığının altını çizdi. Tercan, "Yalçın Ata'nın gelişiyle birlikte camiamıza taze bir soluk geldi, adeta üzerimizdeki ölü toprağı atıldı. Esnafımızın sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmalarda ciddi bir ivme yakalandı. En önemlisi, teşkilatımızda yeniden güçlü bir birlik ve beraberlik ruhu tesis edildi," ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Duayen başkan, İESOB'nin emin ellerde olduğunu belirterek, camiada sevgi, saygı ve güçlü bir dayanışma ruhunun hakim olduğunu vurguladı. Ata ve ekibinin kısa süre içerisinde "olmaz denilen pek çok işi başardığını" ve Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attığını belirten Tercan, önümüzdeki dönemde de esnaf ve sanatkarları daha ileriye taşıyacak hamlelerin hayata geçirileceğine yürekten inandığını ifade etti. Tercan, esnaf idareciliğinin bir gönül işi olduğuna dikkat çekerek, "Yalçın Başkan, yüreğini ortaya koyan, inancını asla kaybetmeyen, doğru bir liderdir. Kendisinin her zaman yanında olacağımı ve tüm desteği vereceğimi taahhüt ediyorum," sözleriyle desteğini pekiştirdi.

Ata: "Vizyonundan ilham alıyoruz"

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise ziyaretten duyduğu onuru dile getirerek, Cemal Tercan'ın Türk esnaf sanatkarına adadığı uzun yıllara değindi. Tercan'ın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) gibi ülkenin en üst makamında Genel Başkan ve Genel Başkanvekili olarak görev yaptığını hatırlatan Ata, "Değerli başkanımız, hem İzmir'e hem de tüm Türkiye'deki esnaf camiasına sayısız eser ve kalıcı değer kazandırmıştır. Birlik Plaza, ESPARK Otel gibi hizmet merkezlerimiz, küçük sanayi siteleri ve esnaf köyleri gibi ülkeye örnek olan pek çok yenilikçi projeyi ilk kez hayata geçiren vizyoner bir lideri ağırlamak bizim için büyük bir onurdur," dedi.

Ata, Tercan'ın tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmaya devam edeceklerini belirterek, "Duayen başkanımızın ortaya koyduğu vizyondan ilham alarak, yeni dönemde de İzmir esnaf ve sanatkarına en üst düzeyde hizmeti sunmak için özverili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, onun bıraktığı mirası daha da ileriye taşımaktır," diyerek geleceğe yönelik güçlü mesajlar verdi ve kurucu başkana teşekkürlerini sundu.