AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Efes Antik Kenti üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bayraklı, kamuoyunda yer alan “Efes’te beton dökülüyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yapılan çalışmanın alanı beton yükünden arındırmaya yönelik olduğunu söyledi.

“Algı operasyonu yürütülüyor”

Efes Antik Kenti’nde hayata geçirilmesi planlanan Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi’nin bilinçli şekilde hedef alındığını savunan Bayraklı, proje üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Bayraklı, tartışmaların bilimsel gerçeklerden uzaklaştığını dile getirdi.

“Asfalt geçmişte izinsiz döküldü”

Bayraklı açıklamasında, Efes’in geçmişte 1. derece sit alanı olmasına rağmen Koruma Kurulu izni olmadan asfalt döküldüğünü hatırlattı. Bu uygulamaların CHP’li yerel yönetimler döneminde yapıldığını belirten Bayraklı, bugün dile getirilen “beton” eleştirilerinin bu gerçeği perdelemeye yönelik olduğunu savundu.

Efes’te yıllardır süren altyapı ve otopark sorunu

Efes Antik Kenti’nde uzun süredir ciddi bir altyapı ve alan yönetimi problemi yaşandığını aktaran Bayraklı, tur otobüslerinin Selçuk Mezarlığı’na kadar uzanan kuyruklar oluşturduğunu, ziyaretçi girişlerinde düzensizlik yaşandığını ve temel ihtiyaçlara yönelik altyapının yetersiz kaldığını söyledi.

“Esnaf kaderine terk edildi”

Mevcut dükkanların büyük bölümünün oturma ruhsatının bulunmadığını ve haklarında yıkım kararları olduğunu vurgulayan Bayraklı, yıllarca bu soruna çözüm üretilmediğini ifade etti. Bayraklı, çöp konteynerlarının dahi kaldırıldığını belirterek esnafın en temel hizmetlerden mahrum bırakıldığını dile getirdi.

“Betonarme yapı yok, her şey sökülebilir”

Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi’nin Efes’i korumaya yönelik bilimsel ve zorunlu bir adım olduğunu savunan Bayraklı, projede kazı ya da betonarme yapı bulunmadığını belirtti. Yapılacak dükkanların tamamının demonte, sökülebilir ve taşınabilir nitelikte olacağını kaydeden Bayraklı, alanın yeşil dokusu güçlendirilmiş bir karşılama merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Dükkan sayısı esnaf için artırıldı

Projenin ilk aşamasında 25 dükkan planlandığını hatırlatan Bayraklı, Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmelerin ardından Selçuk esnafının mağdur olmaması için bu sayının 61’e çıkarıldığını açıkladı. Bayraklı, dükkanların herhangi bir bedel alınmadan Efes esnafına tahsis edileceğini belirterek, “Eğer bir ranttan söz edilecekse, bu Selçuk esnafının rantıdır” dedi.

“Bu proje tarihi ortaya çıkaracak”

Bayraklı, mevcut dükkan ve otopark alanında Bizans Sarayı kalıntılarının bulunduğunu ve proje tamamlandıktan sonra arkeolojik kazıların hız kazanacağını ifade etti. Projenin tarihi yok eden değil, gün yüzüne çıkaran bir çalışma olduğunu vurguladı.

“Efes ideolojik tartışmaların konusu olmamalı”

Efes Antik Kenti’nin siyasi polemiklere malzeme edilmemesi gerektiğini söyleyen Bayraklı,

“Efes ideolojik sloganlarla değil, bilimsel planlamayla korunur” değerlendirmesinde bulundu.