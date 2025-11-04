Son Mühür- İzmir genelinde su kesintisi sorunu devam ediyor. İZSU’nun planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen gece kesintilerine ek olarak, gün içerisinde meydana gelen ani arızalar nedeniyle birçok ilçe ve mahallede su hizmeti kesintiye uğradı. Vatandaşlar, uzun süredir devam eden su problemi nedeniyle günlük yaşamlarında sıkıntı yaşıyor.

Gece Boyunca 6 İlçede Geniş Kapsamlı Kesinti

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı bakım çalışmaları kapsamında, bu gece saat 23.00 ile 05.00 arasında İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik mahalleleri.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet mahalleleri.

Arıza ve bakım kaynaklı gündüz kesintileri

Planlı gece çalışmaları dışında, gün içerisinde de arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşandı. İZSU, çeşitli ilçelerde meydana gelen ana boru ve branşman arızaları nedeniyle kesintilerin zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Bugün itibarıyla su kesintisi yaşanan bölgeler şunlar oldu:

Bayraklı Osmangazi: 11.20 – 13.20 saatleri arasında, 529/4 sokaktaki branşman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat.

Bergama Maltepe: 09.30 – 11.30 arasında, ana boru arızası sebebiyle yaklaşık 2 saat.

Buca Yiğitler: 11.20 – 12.20 arasında, ana boru arızası nedeniyle 1 saat.

Dikili Çandarlı: 10.45 – 12.45 arasında, 1045 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle 2 saat.

Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy: 10.00 – 13.00 arasında, ana boru arızası nedeniyle 3 saat.

Kınık Aşağı: 10.09 – 12.09 arasında, Sarı Çoban Sokak’taki arıza nedeniyle 2 saat.

Kiraz Yenişehir: 09.00 – 17.00 arasında, pompa arızası nedeniyle 8 saat.

Konak Emir Sultan, Ferahlı, Levent, Zeytinlik: 11.20 – 13.20 arasında, 3504 Sokak’taki çalışma nedeniyle 2 saat.

Konak Çınarlı, Mersinli: 11.15 – 13.15 arasında, 2823 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle 2 saat.

Ödemiş Gerçekli: 09.00 – 11.01 arasında, isale hattı arızası nedeniyle 2 saat.

Torbalı Ayrancılar: 11.12 – 12.12 arasında, ana boru arızası nedeniyle 1 saat.

Torbalı Ortaköy: 09.36 – 13.37 arasında, ana boru arızası nedeniyle 4 saat.

Urla İskele: 10.23 – 12.23 arasında, 2019 Sokak ve civarında ana boru arızası nedeniyle 2 saat.

Vatandaşlar sürekli kesintilerden şikayetçi

İzmir’de planlı gece kesintilerinin yanı sıra, son haftalarda sıklaşan arıza kaynaklı kesintiler kent genelinde tepkilere neden oluyor. Özellikle gün içinde aniden yaşanan su kesintileri, hem konut hem de iş yerlerinde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.