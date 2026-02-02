Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Bayraklı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Emre Demir, kentsel dönüşüm konusunda belediye yönetimini ve başkan İrfan Önal’ı eleştirerek, Bayraklı Belediyesi’nde siyasi bir kooperatifleşme olduğunu aktararak, önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Demir: Bayraklı Belediyesi’nde siyasi bir kooperatifleşme olduğunu biliyoruz

Dilek temenniler bölümünde Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’a özellikle kentsel dönüşüm konuları üzerinden sert eleştireler bulunan ve Bayraklı Belediyesi’nde siyasi bir kooperatifleşme olduğunu altını çizen AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir, “Altyapı ile ilgili ne gibi çalışmalarımız var? Biz bunları bilmek istiyoruz. Bayraklı Belediyesi’nde siyasi bir kooperatifleşme olduğunu biliyoruz ve duyuyoruz. Şunu söylemek istiyorum, Bayraklı’da hemşerilerimiz İrfan Önal’a yetki verdi.

Bizler 60 hektarlık alanla ilgili bir plan yaptık. Bugün geldiğimiz noktada insanca yaşasın diye sizin yanınızda durmaya çalıştık. Eğer bir rant oluşacaksa bu rant vatandaşların lehine oluşsun istedik. Fakat bazı konuları meslek haline getirmiş bir takım insanlar var. Kentsel dönüşüm ve belediyecilik hiçbir başarı olmayan insanlarla tartışacağımız konular değil.

Kentin şehri emini elini taşın altına koymak zorundadır. Bu da bu işi meslek haline getirmek isteyenlere dur demektir. Burada bir arkadaş yeni kurulmuş bir derneğin onursal başkanı oldu ve bu konu orada ortaya çıktı. Bir avukat derneği çağırıyor ve ben bu itirazları ortadan kaldırayım, diğer konuyu da unutun ben halledeceğim diyor. Bunu meclisten bilen var mı? Bu konuya İrfan Önal’ın irade göstermesi gerekir. Bu konuları dile getirmemizin önüne kimse getirmeyecek.” diye konuştu.

İrfan Önal: Bu kentin bütün yollarının bozuk olmasının sebebi başlıca İzmir Gaz ya da Gediz’in yapmış olduğu kazılardır

AK Partili Demir’e kentsel dönüşüm konusunda yanıt veren ve çarpık yapılaşmanın düzelmediği takdirde altyapı sorunlarının da dönüşmeyeceğini kaydeden ve AK Partili Demir ile sözlü bir tartışma yaşayan İrfan Önal, “Çarpık yapılaşma düzelmedikçe altyapı sorunları dönüşmeyecek. Ben seçim süreçlerinde bunu dile getirirken hiçbir zaman oy kaygısı olmadan bunları söyledim. Ambulansın giremediği bir sokağın altyapı sorunlarını çözemezsiniz.

Bu kentin bütün yollarının bozuk olmasının sebebi başlıca İzmir Gaz ya da Gediz’in yapmış olduğu kazılardır. Vicdanlı olan herkese sesleniyorum, düşünün İzmir Gaz yama ile kapattığını düşünüyor beni ve vatandaşı kandırıyor. Biz plan yaptık uygulamaya geçilirken itiraz herkesin en doğal hakkıdır. Bir avukat gelmiş milletten para istiyor. Parayla dava çözülmez. Bir konu mahkemeye intikal ettiğinde o konu artık hakimlerin inisiyatifindedir.” dedi.