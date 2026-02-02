İzmir’in Bayındır ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynaklarında belirgin bir artışa yol açtı. Yağmurlarla birlikte Zeytinova Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi, özellikle tarımsal üretim açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Zeytinova Barajı’nda gözle görülür yükseliş

Tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol üstlenen Zeytinova Barajı, son yağışların ardından doluluk oranını artırdı. Yaz ayları öncesinde barajdaki bu yükseliş, su sıkıntısı yaşanabileceği endişesini bir nebze de olsa azalttı.

Çiftçiler sulama sezonu için umutlu

Bölgede üretim yapan çiftçiler, artan yağışların hem barajlara hem de yer altı su kaynaklarına katkı sağlayacağını belirtti. Özellikle yaz döneminde sulama ihtiyacının karşılanması açısından yağışların devam etmesi, üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Dere ve nehirlerde debi arttı

Bayındır’ın önemli akarsu yataklarından Ergenli Deresi ile Küçük Menderes Nehri’nde de yağışlara bağlı olarak su debisinin yükseldiği gözlendi. Artan akış, bölgedeki ekosisteme ve tarımsal faaliyetlere katkı sağladı.

Yetkililerden taşkın uyarısı

Yetkililer, su seviyelerindeki artışın sevindirici olduğunu ancak dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ani ve yoğun yağışların taşkın riskini artırabileceğine dikkat çekilirken, özellikle düşük kotlu alanlarda tedbirli olunması istendi.

Yağışların sürmesi bekleniyor

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu durumun baraj doluluk oranlarına ve genel su kaynaklarına olumlu katkı sağlaması öngörülürken, yetkililer sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.