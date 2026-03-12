Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini yakından izlemek isteyen vatandaşlar ise “Benzin bugün kaç lira?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son tablo nasıl?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Akaryakıt ürünlerinde indirime gidildi. Benzinin litre fiyatı 72 kuruş azalırken, motorinde ise litre başına 1 lira 12 kuruşluk düşüş gerçekleşti.

12 Mart 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL