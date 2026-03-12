Analizde, İsrail ordusunun askeri doktrininin büyük ölçüde hava gücüne dayandığı vurgulandı. İsrail Hava Kuvvetleri’ne aşırı güven beslenirken, olası çok cepheli bir bölgesel savaş senaryosunda güçlü kara birliklerine yeterince ağırlık verilmediği ileri sürüldü. Yazıda, mevcut güvenlik anlayışı için “gönüllü körlük” nitelemesi yapılırken, Tel Aviv yönetiminin kapıdaki varoluşsal tehditleri hafife aldığı iddia edildi.

Maariv’de yayımlanan değerlendirmeye göre, İran’a karşı sürdürülen savaş daha çok “steril bir uçak savaşı” görünümünde ilerliyor. Yazıda, İran’daki rejimin ancak geniş çaplı bir halk ayaklanmasıyla sarsılabileceği, İsrail’in ise İran topraklarına kapsamlı kara birlikleri sevk etmeyi öngörmediği aktarıldı. Bunun gerek iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık gerekse askeri kapasite kısıtlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

'Çok cepheli' vurgusu

Analizde, muhtemel bir bölgesel savaş durumunda İsrail’in eş zamanlı olarak birden fazla cephede mücadele etmek zorunda kalabileceğine dikkat çekildi. Kuzeyde Hizbullah, Suriye kaynaklı unsurlar, Ürdün üzerinden gerçekleşebilecek sızmalar, Batı Şeria’daki ayaklanmalar ve hatta ileride Mısır’dan gelebilecek tehditlerin aynı anda gündeme gelebileceği belirtildi.

Böyle bir tabloda yalnızca hava gücüne dayalı bir savunma anlayışının yeterli olmayacağı vurgulanırken, güçlü bir ordunun hava, kara ve deniz unsurlarından oluşan “çelik üçgen”le mümkün olabileceği hatırlatıldı. Değerlendirmede, İsrail’in bugün büyük ölçüde hava kuvvetlerine yaslandığı ve kara kapasitesinin zayıfladığı ileri sürüldü.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi...