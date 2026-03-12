Son Mühür - Otomobil satın alırken çoğu kişi motor performansına, donanım paketine ya da yakıt tipine yoğunlaşıyor. Ancak genellikle ikinci planda bırakılan bir ayrıntı, ileride maddi kayba yol açabiliyor. ABD merkezli araştırma şirketi iSeeCars’ın verileri, ikinci el araçlarda değer kaybını belirleyen en önemli faktörlerden birinin renk tercihi olduğunu ortaya koydu. Üstelik ortaya çıkan farkın tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Yüzde 31 oranında değer kaybı...

Araştırma verilerine göre bir otomobil, üç yılın sonunda ortalama yüzde 31 oranında değer yitiriyor. Ancak bu kayıp her modelde aynı düzeyde gerçekleşmiyor; tercih edilen renk oranı belirgin şekilde etkileyebiliyor. Binek araçlarda değer kaybı ortalama yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, SUV segmentinde bu oran yüzde 32,7’ye kadar yükseliyor. Pick-up modellerde ise değer kaybı yaklaşık yüzde 27,1 ile daha düşük seviyede kalıyor.

Çarpıcı oranlar belli oldu

Renk bazında bakıldığında tablo daha da çarpıcı hale geliyor. Segmentlere göre yapılan değerlendirmede bazı renklerin ikinci elde adeta dezavantajlı konuma düştüğü görülüyor. Binek otomobillerde en yüksek değer kaybı yüzde 37,9 ile altın renginde yaşanıyor. Bu rengi yüzde 33,8 ile yeşil ve yüzde 31,9 ile kahverengi takip ediyor. SUV sınıfında ise dikkat çekici biçimde siyah renk yüzde 33,6’lık oranla en fazla değer kaybı yaşayan seçenek olarak öne çıkıyor. Siyahın ardından kahverengi yüzde 33,4 ve beyaz yüzde 33,2 oranıyla sıralanıyor.

Pick-up araçlarda kırmızı renk...

Pick-up modellerde ise dikkat çekici şekilde en yüksek değer kaybı kırmızı renkte görülüyor. Yüzde 28,8’lik oranla ilk sırada yer alan kırmızıyı, yüzde 28,7 ile bej ve yüzde 28,3 ile beyaz izliyor. Bu veriler, araç satarken “renk fark etmez” yaklaşımının artık geçerliliğini yitirdiğini ortaya koyuyor. Doğru renk tercihi sayesinde birkaç yıl sonra oluşabilecek binlerce liralık kaybın önüne geçmek mümkün olabiliyor.