Yalova’da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, “kasten öldürmeye azmetirme” iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay Yalova’da terasta yaşanmıştı

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta kızı ve bir arkadaşıyla vakit geçiren Güllü, henüz netlik kazanmayan bir nedenle pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Kızı tutuklandı, arkadaşa ev hapsi verildi

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Gülter’in annesini pencereden ittiğini iddia eden arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Eski nişanlı ifade sonrası gözaltına alındı

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun da dosya kapsamında ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi. Yalova’ya gelerek savcılıkta ifade veren Eminoğlu, işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye azmetirme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, gözaltı kararının mevcut delil durumu ve ifadeler doğrultusunda alındığı kaydedildi. Dosyaya ilişkin yeni adımların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.