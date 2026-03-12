Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye gündeminde geniş yer bulan ve kamuoyunun yakından takip ettiği Rojin Kabaiş davasıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, hayatını kaybeden genç kızın babası Nizamettin Kabaiş tarafından dile getirilen "tehdit ediliyorum" iddialarının yargı kanadında karşılık bulduğunu belirtti. Konunun ciddiyetine dikkat çeken Bakan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde resmi tahkikatın vakit kaybedilmeksizin başlatıldığını duyurdu.

Yargı makamlarından tehdit iddialarına Karşı net tavır

Bakan Akın Gürlek, kişisel sosyal medya platformları üzerinden yaptığı bilgilendirmede, hukuk devletinin temel önceliğinin vatandaşların can ve mal güvenliğini muhafaza etmek olduğunu vurguladı. Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan beyanlarının ardından yargı mekanizmasının hızla devreye girdiğini ifade eden Gürlek, toplum huzurunu ve birey güvenliğini hedef alan hiçbir eylemin cevapsız kalmayacağının altını çizdi. Yapılan açıklamada, söz konusu tehdit iddialarının tüm detaylarıyla, çok yönlü ve büyük bir titizlikle mercek altına alınacağı bildirildi.

"Hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmeyecek"

Soruşturmanın seyrine dair önemli mesajlar veren Adalet Bakanı, sürecin tamamen bağımsız yargı organları tarafından, hukuki sınırlar içerisinde ve büyük bir hassasiyetle yönetileceğini kaydetti. Devletin hiçbir ferdinin baskı, korkutma veya tehdit sarmalına mahkûm edilmesine müsaade edilmeyeceğini belirten Bakan Gürlek, adaletin tesisi için gerekli olan her türlü adımın kararlılıkla atılacağını ifade etti. Bakanlık kanadından gelen bu açıklama, kamuoyunda "adaletin yerini bulması" noktasındaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Soruşturma süreci tüm boyutlarıyla takip ediliyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli sürecin, iddiaların merkezindeki tüm isimleri ve olay örgüsünü kapsayacak şekilde derinleştirilmesi bekleniyor. Bakan Gürlek’in paylaşımında yer alan "hiçbir fiile müsamaha gösterilmeyecektir" vurgusu, soruşturmanın kapsamının geniş tutulacağının sinyallerini verdi. Hukuk normları çerçevesinde yürütülecek olan bu işlemlerin, toplum vicdanını rahatlatacak bir şeffaflıkla sürdürülmesi hedefleniyor. Gelişmelerin hem Bakanlık hem de yerel yargı makamları tarafından yakından izlendiği bildirildi.

