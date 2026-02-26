Küresel Tarım Krizi İzmir’de Masaya Yatırıldı

Son Mühür/ Osman Günden - Sevmedya Yayın Grubu ve Ege Fark Yaratanlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen program, IzQ Girişimcilik Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğin sunumunu İlkay Kıyak üstlendi. Açış konuşmalarını Sevmedya Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Erkan Sevinç ile IzQ Genel Müdürü Tuba Kesen Umar yaptı.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç kapsamlı sunumunda tarımın yalnızca kırsal alanın değil, kentin ve demokrasinin de temel meselesi olduğunu vurguladı. Topaç, gıdaya erişimin ayrıcalık değil temel insan hakkı olduğunu belirterek, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin sosyal adaletin ön koşulu olduğunu ifade etti. Kent konseylerinin kır ile kent arasındaki görünmez bağları görünür kılma sorumluluğu taşıdığına dikkat çekti.

“Türkiye tarımı çifte krizle karşı karşıya”

Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Tayfun Özkaya konferansında Türkiye tarımının ekolojik ve ekonomik çifte kriz yaşadığını belirtti. Küresel ölçekte “ABCD şirketleri” olarak bilinen dört büyük firmanın dampingli ürün ihracatıyla birçok ülke tarımını baskıladığını söyledi.

Türkiye’de uygulanan neoliberal politikaların çiftçi ve tüketici üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Özkaya, endüstriyel ve kimyasallara dayalı üretim modelinin krizi derinleştirdiğini dile getirdi. Çözüm olarak agroekolojiyi işaret eden Özkaya, ekolojik süreçlerin kullanıldığı, pestisit ve kimyasal gübreye dayanmayan üretimin mümkün olduğunu kaydetti.

İzmir’de 289 tarımsal kooperatif

Kooperatifler başlıklı söyleşide Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkanı Mehmet Aksaç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Bülent Üngür değerlendirmelerde bulundu.

Aksaç, İzmir’in yaklaşık 1 milyon 197 bin 300 hektarlık yüzölçümünün yüzde 29,5’ine karşılık gelen 353 bin 318 hektarının ekilebilir tarım arazisi olduğunu aktardı.

Üngür ise İzmir genelinde 163 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 81 Sulama Kooperatifi ve 45 Su Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 289 tarımsal amaçlı kooperatif ve 35 bin 686 ortak bulunduğunu belirtti. Bu örgütlü yapının üretimden işleme ve pazarlamaya kadar uzanan zincirin temel aktörü olduğunu vurguladı.

21 ayda 694 milyon TL’lik alım ve destek

Üngür, belediyenin yalnızca destek dağıtan değil; üretimden işleme ve pazarlamaya kadar süreci planlayan bütüncül bir modelle hareket ettiğini ifade etti. Küçük ve orta ölçekli üreticinin üretimde kalıcılığını sağlamayı, artan girdi maliyetlerine karşı dayanıklı çözümler geliştirmeyi ve katma değeri yüksek üretimi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

İlçelerin ürün deseni, su varlığı ve pazar koşulları dikkate alınarak planlı üretim modeli oluşturulduğunu kaydeden Üngür, son 21 aylık dönemde kooperatifler aracılığıyla yaklaşık 694 milyon TL tutarında alım ve destek sağlandığını açıkladı. Bu katkının stratejik bir kalkınma yaklaşımının parçası olduğunu ifade etti.

Üngür ayrıca İzmir Tanzim Satış Marketi İzmar’ın 20 şube ile hizmet verdiğini, temel gıda ve birçok ürünün uygun fiyatlarla tüketiciye sunulduğunu belirtti.

Uluslararası tarım diplomasisi vurgusu

Etkinlikte Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğural, Dorantrade Genel Müdürü Banu Er ve Turquagro Kurucu Genel Müdürü Dr. Metin Kaan Uyguntezel “Uluslararası Tarım Diplomasisi” panelinde bir araya geldi.

Banu Er, su yönetiminin güvenlik konusu olarak ele alınması gerektiğini belirterek Ar-Ge ve inovasyonun yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Üretici, sanayici ve ihracatçı arasındaki zincirin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Metin Kaan Uyguntezel ise insansız tarım teknolojileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Panelin moderatörü İsmail Uğural, ihracatın sektörel standart ve kaliteyi yükselten yönlendirici bir işlev gördüğünü belirtti. Küresel ölçekte entegrasyonun önemine dikkat çekti. Hindistan’da üretim rekorlarına rağmen açlık sorununun sürdüğünü hatırlatarak, tarım politikalarının sosyal boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fidan dağıtımıyla sona erdi

“Tarımda Küresel Gelişmeler” toplantısı konuşmacılara belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından gönderilen zeytin fidanları katılımcılara dağıtıldı.