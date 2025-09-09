Son Mühür- İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek ve açlıkla boğuşan insanlara yardım ulaştırabilmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun yolculuğu olaylı başladı.

İsrail, Gazze'ye yönelik eylemi terör eylemi olarak değerlendireceğini ve gemilerle gelenlerin uzun süreli hapishanede tutulacağını açıklayarak gözdağı vermiş ancak 44 ülkeden 50 geminin yola çıkmasını engelleyememişti.

Saldırının Tunus karasularında filonun ana gemisini hedef alan bir drone saldırısı olduğu belirtiliyor.

Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Dare Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, filoyu hedef alan saldırıyı mercek altına aldı.

Saldırıyı, ''Sahipsiz Saldırı'' olarak nitelendiren Tokmakoğlu,

''Global Sumud drone saldırısını teyit ediyor. Görüntü, görgü tanığı ve yayımladıkları bildiri var.

Tunus yetkilileri drone tespiti yok dedi. Ancak tespit edemeyebilir de. Kendi sahasında böyle bir hadise olmasını kabul etmemeleri tartışmalı.



Kimin yaptığı muamma...



İsrail ben yaptım demez, saldırının sahipsiz kalmasını tercih eder. Diğer yandan drone nereden uçtu, kumanda edildi, mühimmatı kim nasıl attı, şimdilik muamma.

Olasılıklar var tabii. Olayı bütünüyle takip, kontrol ve destek için medyada yer alan birkaç İsrail hava faaliyeti bilgisi de mevcut. İsrail’den intikalle gelen 2 adet C-130 Sicilya’daki ABD üssü Sigonella’dan yakıt ikmali yapıyor.

Bu konuyu ABD’ye sorun ilgisi yok, rutin faaliyet der. Yakıt ikmali hangi uçaklara? İsrail kalkış-inişli 2 adet istihbarat uçağına. Bu uçakları İsrail’e sorun eğitim görevi der.



Özellikle ana gemi hedef alındı...



Eğer bu saldırıyı drone ile İsrail yaptı ise teknik açıdan kompleks bir operasyon diye not edilecek. Özellikle ana gemi hedef alınabildi ve özellikle can kaybı olmamasına dikkat edildi.

Filotillada 50 adet deniz vasıtasının olduğu biliniyor, biri operasyon dışı kaldı. Diğerleri insani yardım görevine devam edecekler mi merak konusu.'' değerlendirmesinde bulundu.

