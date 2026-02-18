Son Mühür- 18 Şubat 2026 itibarıyla küresel altın piyasalarında, önceki işlem gününde yaşanan sert gerilemenin ardından fiyatlarda kısmi toparlanma gözlendi. Jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri, piyasalardaki dalgalı görünümün sürmesinde belirleyici oldu.

Ons ve gram altında yeniden yükseliş

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, önceki seansta yaşanan düşüşün ardından toparlanarak ons başına yaklaşık 4 bin 925 dolar seviyesine çıktı. Gün içinde yüzde 1 civarında artış kaydeden ons altındaki hareketlilik, yurt içi piyasalara da yansıdı.

Gram altın fiyatı yeni işlem gününe yüzde 1’e yakın yükselişle başlayarak 6 bin 929 lira seviyesinde işlem gördü.

Jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri izleniyor

Altın fiyatlarındaki önceki düşüşte, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberlerin etkili olduğu değerlendirildi. Bu gelişmeler, güvenli liman talebinde geçici zayıflamaya yol açtı.

Öte yandan piyasalarda dolar endeksinin güçlü seyri sürerken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yer alıyor. Faiz oranlarına yönelik olası adımların, altına yönelik talebi doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. Jeopolitik risklerin devam etmesi ise altına olan talebi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Diğer değerli metallerde karışık seyir

Altın fiyatlarındaki hareketliliğe paralel olarak diğer değerli metallerde de farklı yönlü fiyatlamalar görüldü. Spot gümüşte düşüş eğilimi sürerken, platin ve paladyum fiyatlarında sınırlı artışlar kaydedildi. Küresel piyasalarda değerli metallerin seyrinde belirsizliğin devam ettiği gözleniyor.