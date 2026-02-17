Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine iktidara yakın MÜSİAD'dan gelen itiraz dikkat çekmişti.

''Türkiye’deki enflasyon sorununun sadece sıkı para politikasıyla çözülemeyecek kadar kronik bir aşamaya geldiğini belirten Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir,

''Türkiye genelinde fiyat oluşumları kontrolsüz hale gelmesinden ve, aynı ürün veya hizmet için farklı yerlerde uçurum seviyesinde farklar olmasından yakınmıştı.

Enflasyon diş macunu gibidir...



İktidara yakın olan MÜSİAD'dan gelen itiraz seslerine ekonomi gazetecisi Uğur Gürses'ten yanıt geldi.

''Enflasyon dörtte birine kadar yapılan faiz indirimlerini coşkulu biçimde alkışlayan kesimler şimdi şikayetçi'' hatırlatmasında bulunan Gürses,

''Bugün yaşanan sonuçtan şikayetçi. Nedenleri düşünseniz iyi olur. Unutmayalım: "Enflasyon diş macununa benzer. Bir kez tüpten çıktığında geri sokmak imkansızdır. Bu yüzden, diş macunu tüpünü çok sıkmamak en iyi yoldur." değerlendirmesinde bulundu.